ترامب ينتقد فاوتشي ومراكز مكافحة الأمراض إثر ارتفاع الإصابات بكورونا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خبراء الصحة في حكومته الذين يقودون طريقة تعامل الحكومة الأمريكية مع تفشي فيروس كورونا، فيما تشهد علاقته مع كبير أطباء الأمراض المعدية توترا.

وتتزايد حدة انتقاد ترامب الجمهوري، الذي يسعى لإعادة انتخابه في نوفمبر، لمسؤولي الصحة الحكوميين وإرشاداتهم، وذلك مع ارتفاع مطرد في الإصابات يهدد تخفيف إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد.

وأعاد ترامب صباح الاثنين الباكر نشر اتهامات لأحد المقدمين السابقين لبرامج مسابقات قال إن "الجميع يكذبون"، بما فيهم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وصرح ترامب الأسبوع الماضي بأنه يعتقد أن إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لإعادة فتح المدارس كانت صارمة وغير عملية ومكلفة أكثر من اللازم.

ثم أعاد ترامب نشر تغريدة ظهرت في أبريل لووليري قال فيها إن فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، يريد أن يصل الأمر إلى حد طلب "بطاقة هوية ممن يذهبون إلى المتاجر للتسوق"، ومع تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا قبل شهور، قال فاوتشي إن من المحتمل أن تصدر الولايات المتحدة في المستقبل شهادة بالمناعة ضده.

وكتب تشاك وليري مساء يوم الأحد "من أكثر الأكاذيب السافرة هي تلك المتعلقة بكوفيد-19.. الجميع يكذبون.. المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وسائل الإعلام، الديمقراطيون وأطباؤنا، ليس جميعهم لكن الأغلب، الذين قيل لنا أن نثق بهم"، ولم يقدم أدلة على مزاعمه.

ولم يجب البيت الأبيض على أسئلة حول آراء ترامب إزاء فاوتشي وما إذا كان يعتقد أن مراكز مكافحة الأمراض تكذب. وتحول كبير أطباء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إلى اسم مألوف بفضل تقييمه الصريح خلال إفادات البيت الأبيض الصحفية حول فيروس كورونا المستجد.

وتفاقمت التوترات مع أنتوني فاوتشي مع تراجع شعبية ترامب في استطلاعات الرأي بسبب تعامل إدارة الرئيس مع تفشي المرض.

المصدر: رويترز