لأول مرة منذ أسابيع الولايات المتحدة تسجل أقل من 800 حالة وفاة جراء فيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة لأول مرة منذ عدة أسابيع 759 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهي أقل حصيلة يومية يتم تسجيلها في هذا البلد الأكثر تضررا من تفشي الفيروس في العالم.

وبحسب آخر إحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز"، ارتفع بذلك عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 90 ألفا و309. وتجاوز مجموع عدد المصابين فيها مليون و508 آلاف مصاب، وتماثل للشفاء حتى الآن أكثر من 283 ألف مصاب.

وتعد نيويورك الولاية الأمريكية الأكبر تضررا، فهي تحتل المركز الأول في الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات الذي تجاوز 28 ألفا.

ووفقا لمقياس وبائي وضعه باحثون في جامعة "ماساتشوستس" من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة ما مجموعه 112 ألف وفاة "بكوفيد-19" بحلول يونيو المقبل.

المصدر: وكالات