ترامب: أتناول "هيدروكسيكلوروكين" وأعتقد أن هذا الدواء له تأثير على فيروس كورونا

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يتناول عقار "هيدروكسيكلوروكين" المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يصب به، فيما اعتبر أن هذا الدواء له تأثير على العدوى.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين في البيت الأبيض، إنه يتناول "هيدروكسيكلوروكين" منذ نحو أسبوع ونصف أسبوع، مبينا: "سألت الطبيب هل يمكنني فعل ذلك، وهو رد إذا ترغب في ذلك تفضل... أتناول حبة واحدة كل يوم، ولا أعراض للمرض علي".

وذكر ترامب أنه يخضع للفحص الخاص برصد فيروس كورونا مرة واحدة في كل يومين، مشيرا إلى أن جميع النتائج كانت سلبية.

واعتبر الرئيس الأمريكية أن هنام احتمال عال أن دواء "هيدروكسيكلوروكين" له تأثير على فيروس كورونا، متسائلا: "ماذا ستخسر حال تناول هذا الدواء؟".

المصدر: وكالات