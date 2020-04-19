فرنسا.. جزء من المصابين بفيروس كورونا سيقيمون بفنادق باريس

أعلنت عمدة باريس، آن هيدالغو، اليوم الأحد، أن المصابين بفيروس كورونا، الذين لا يمكنهم البقاء في منازلهم دون أن ينقلوا العدوى إلى أسرهم، سيتم تخصيص أماكن بفتادق باريس لقيموا فيها .

وقالت هيدالغو إن مجموعة "Accor" للفنادق اقترحت على سلطات باريس أن تضع تحت خدمتها الفنادق، مثلما فعلت في برشلونة.

وأوضحت عمدة باريس في حوار مع "جورنال دي ديمانش"، أن الفكرة تتمثل بتوفير إمكانية الإقامة في غرف في الفنادق للأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا لمدة أسبوعين، وهي فترة الحجر الصحي.

إلى ذلك أعلنت هيدالغو أن سلطات باريس تعتزم توزيع كمامات مجانية على سكان باريس للوقاية من انتقال العدوى.

وقالت: "قررنا إنتاج أقنعة من القماش قابلة للغسل، والتي سنقوم بتوزيعها مجانا على سكان باريس".

تجدر الإشارة إلى أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فرنسا بلغ 19323 حالة، فيما تجاوز عدد المصابين 152 ألف مصاب.

المصدر: وكالات