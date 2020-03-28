مستشار الحكومة البريطانية يهرب من مقر الحكومة فور إعلان إصابة جونسون بكورونا - فيديو

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل فيديو لدومينيك كامينغز، كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو يجري مسرعا من مقر رئاسة الحكومة، عقب إعلان إصابة جونسون بكورونا.

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وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن كامينغز شوهد وهو يهرب من داونينغ ستريت مقر الإقامة الرسمية لرئيس وزراء بريطانيا أمس الجمعة.

الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من إعلان الإصابة، فيما لم يتسنى التأكد من جهة مستقلة، مما إذا كان الفيديو موثوقا.

المصدر: وكالات