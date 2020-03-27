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رئيس الحكومة البريطانية يؤكد إصابته بفيروس كورونا

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رئيس الحكومة البريطانية يؤكد إصابته بفيروس كورونا
Reuters /FW1F/Andrew Heavens
رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون
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أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا.

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وأكد جونسون على حسابه في "تويتر" أن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت وجود أعراض متوسطة للفيروس، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي.

وأشار جونسون إلى أنه سيواصل قيادة حكومته عبر الفيديو رغم إصابته.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية، إن جونسون عانى من أعراض طفيفة للفيروس، أمس الخميس، وقد أجرى فحصا لتأكيد إصابته بعد أن نصحه بذلك رئيس أطباء إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن وزيري الصحة، مات هانكوك، والمالية، ريشي سوناك، سيخضعان للعزل بعد أن خالطا جونسون.

المصدر: "رويترز"

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