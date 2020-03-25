تشخيص إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا

أكد القصر الملكي البريطاني اليوم الأربعاء رسميا تشخيص إصابة ولي عهد المملكة المتحدة، أمير ويلز تشارلز، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد بيان صدر اليوم عن كلارنس هاوس، مقر العائلة الملكية البريطانية في وستمنستر، أن نتائج فحص كورونا الذي خضع له الأمير تشارلز (71 عاما) جاءت إيجابية، مشيرا إلى أن النجل الأكبر للملكة إليزابيث الثانية في "حالة طيبة" ووضع نفسه قيد العزل الصحي في منزله بمدينة أبردين باسكتلندا.

يتبع..