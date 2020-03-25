 
مباشر

تشخيص إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا

أخبار العالم

تشخيص إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا
Reuters Aaron Chown
ولي العهد البريطاني أمير ويلز تشارلز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nikn

أكد القصر الملكي البريطاني اليوم الأربعاء رسميا تشخيص إصابة ولي عهد المملكة المتحدة، أمير ويلز تشارلز، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد بيان صدر اليوم عن كلارنس هاوس، مقر العائلة الملكية البريطانية في وستمنستر، أن نتائج فحص كورونا الذي خضع له الأمير تشارلز (71 عاما) جاءت إيجابية، مشيرا إلى أن النجل الأكبر للملكة إليزابيث الثانية في "حالة طيبة" ووضع نفسه قيد العزل الصحي في منزله بمدينة أبردين باسكتلندا.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا