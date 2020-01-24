ضحايا فيروس "كورونا" في الصين في ارتفاع مطرد

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس "كورونا" إلى 830 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

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وقالت اللجنة في بيان: "بتاريخ 24 يناير الجاري تم تسجيل 830 إصابة بفيروس كورونا في 29 منطقة في البلاد .. منهم 25 شخصا فارق الحياة، وهناك 1072 حالة قيد الفحص".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من الصين.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحالة تعود لرجل في الأربعينات من العمر كان قد وصل إلى اليابان يوم الأحد قادما من مدينة ووهان الصينية، منشأ ظهور الفيروس والتي يعيش فيها.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.

المصدر: وكالات