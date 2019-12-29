بعد مقتل متعاقد أمريكي.. العراق يعزز الإجراءات الأمنية حول قاعدة عيد الأسد

أعلن مسؤول عسكري عراقي بارز أن حكومة بغداد شددت الإجراءات الأمنية حول قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غرب البلاد، والتي تستضيف قوات أمريكية، بعد تعرضها لسلسلة هجمات.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأحد، عن اللواء رعد محمود تأكيده أن التحقيقات لا تزال مستمرة بغية تحديد المسؤولين عن سلسلة الهجمات التي استهدفت في الآونة الأخيرة قواعد عسكرية في مختلف مناطق البلاد، ولم تتبنها أي جهة، بما فيها إطلاق خمسة صواريخ على قاعدة عين الأسد.

وجاء ذلك بعد يومين من مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية قرب مدينة كركوك، أسفر أيضا عن إصابة عسكريين عراقيين وأمريكيين، وأكد مسؤولون في الولايات المتحدة أن الهجوم نفذ بـ 30 صاروخا.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم عن إطلاق المرحلة الثامنة من عملية "إرادة النصر" بهدف القضاء على فلول مسلحي "داعش" في محافظات نينوى والجزيرة وصلاح الدين وديالى وكركوك، بمشاركة قوات "الحشد الشعبي" و"الحشد العشائري" وبإسناد سلاح الجو العراقي وطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

المصدر: أسوشيتد برس