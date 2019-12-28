مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية شمالي العراق

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة آخرين نتيجة إطلاق صواريخ على قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة كركوك بشمال العراق.

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وقالت القيادة في بيان اليوم الجمعة: "إن عددا من العسكريين الأمريكيين أصيبوا بجروح، كما قتل متعاقد مدني، في هجوم صاروخي على القاعدة العسكرية العراقية في كركوك، حيث توجد قوات التحالف​​​".

وأضاف البيان: "فتحت قوات الأمن العراقية تحقيقا بهذا الصدد، وسيتم نشر معلومات إضافية في وقت لاحق".

هذا وأعلن مسؤولون أمريكيون في وقت سابق عن مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء قصف صاروخي على قاعدة "ك-1" العراقية بالقرب من كركوك، والتي تحتضن عسكريين أمريكيين.

المصدر: وكالات