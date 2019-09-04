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طهران تستنكر "الإرهاب" الاقتصادي الأمريكي

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طهران تستنكر
Reuters
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ندد عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بتصريحات المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الإيرانية، برايان هوك، واستنكر الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه واشنطن ضد الشعب الإيراني.

وشجب المسؤول الإيراني، في حديث له اليوم، "الإرهاب الاقتصادي الجديد الذي تمارسه الولايات المتحدة، في إطار الضغط لأقصى حد على الشعب الإيراني".

وقال موسوي، إن "تصعيد التصريحات المعادية والإجراءات اليائسة والأكثر سخرية، هو تعيين جائزة للخيانة والتجسس. هذه أفعال نابعة من اليأس والإحباط، وهدفها التأثير على الشعب الإيراني، وهي لن تؤدي إلى نتيجة كما سابقاتها، وستضيف ورقة سوداء في سجل أدائهم المليء بالعار والخداع في التعامل مع الإيرانيين، ومن المؤكد أن عليهم أن يتحملوا مسؤولية تصرفاتهم وأفعالهم يوما ما".

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في وقت سابق من اليوم، قال برايان هوك، إن بلاده لن تقدم أي إعفاءات من العقوبات ضمن مقترح فرنسي بتقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لإيران.

من جانبها، ذكرت صحيفة بريطانية، أن هوك عرض جائزة تبلغ ملايين الدولارات على القبطان الهندي الذي يقود الناقلة الإيرانية "ادريان دريا"، في حال وافق على الإبحار بالناقلة إلى دولة تقوم باحتجازها نيابة عن واشنطن.

المصدر: .farsnews

 

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