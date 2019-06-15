شرطة نيوزيلندا تؤكد تحطم طائرة خفيفة ومقتل طيارها

أكدت شرطة نيوزيلندا، اليوم السبت، أنه تم العثور على طيار ميتا إثر حادث تحطم طائرة خفيفة في كورومانديل في الجزيرة الشمالية.

وكان على متن الطائرة الصغيرة شخص واحد فقط، وعندما لم تنجح في الوصول في الوقت المحدد إلى المطار أمس الجمعة، جرى إبلاغ فرق الإنقاذ لمعرفة مصيرها.

مع ذلك، لم تسمح الأحوال الجوية ببدء عمليات البحث والإنقاذ حتى وقت مبكر من صباح اليوم عندما أجري بحث بري وتم العثور على الطائرة المتحطمة في إحدى الغابات.

وتجري السلطات المحلية تحقيقا في الحادث.

المصدر: شينخوا