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بالفيديو.. 6 أشخاص يلجون إلى القنصلية السعودية في اسطنبول في يوم عطلة!

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بالفيديو.. 6 أشخاص يلجون إلى القنصلية السعودية في اسطنبول في يوم عطلة!
AFP OZAN KOSE
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أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بدخول 6 أشخاص إلى القنصلية السعودية في اسطنبول يوم أمس السبت، دون تحديد هويتهم.

وقالت الوكالة إن الأشخاص الستة قدموا بواسطة سيارتين تحملان لوحتين مدنيتين، رغم أن القنصلية لا تستقبل مراجعين في عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء ذلك في ظل ترقب كبير من قبل وسائل الإعلام التركية والعالمية أمام القنصلية، لحدوث جديد في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الثلاثاء قبل الماضي، والأنباء التي ترددت عن مقتله.

المصدر: وكالات

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