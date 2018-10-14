بالفيديو.. 6 أشخاص يلجون إلى القنصلية السعودية في اسطنبول في يوم عطلة!
أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بدخول 6 أشخاص إلى القنصلية السعودية في اسطنبول يوم أمس السبت، دون تحديد هويتهم.
وقالت الوكالة إن الأشخاص الستة قدموا بواسطة سيارتين تحملان لوحتين مدنيتين، رغم أن القنصلية لا تستقبل مراجعين في عطلة نهاية الأسبوع.
دخل 6 أشخاص اليوم السبت، القنصلية #السعودية في إسطنبول، بحسب ما أفاد مراسل الأناضول— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨
وأكد المراسل أن الأشخاص الستة قدموا بواسطة سيارتين تحملان لوحتين مدنيتين، رغم أن القنصلية لا تستقبل مراجعين اليوم، بسبب عطلة نهاية الأسبوعhttps://t.co/GA9djwlDispic.twitter.com/Z45OdPd7Wg
وجاء ذلك في ظل ترقب كبير من قبل وسائل الإعلام التركية والعالمية أمام القنصلية، لحدوث جديد في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الثلاثاء قبل الماضي، والأنباء التي ترددت عن مقتله.
المصدر: وكالات