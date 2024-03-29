طفلة تنجو بأعجوبة بعد سقوط حافلة بشكل نخيف من على جسر في جنوب إفريقيا

نجت طفلة تبلع من العمر 8 سنوات فيما قُتل ما لا يقل عن 45 شخصا بعد سقوط حافلة من على جسر في واد في مماماتلاكالا بجنوب إفريقيا اليوم الجمعة.

وقالت وزارة النقل إن السائق فقد السيطرة على الحافلة التي اصطدمت بحواجز الأمان على الجسر ثم سقطت على الأرض واشتعلت النيران فيها.

ووقع الحادث على جسر معلق ضخم بين تلّين قرب ماماتلاكالا في مقاطعة ليمبوبو على بعد أكثر من 300 كيلومتر من جوهانسبرغ.

المصدر: رابتلي