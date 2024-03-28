أحد منفذي اعتداء "كروكوس" يعيد تمثيل تفاصيل تتعلق بهجوم "كروكوس" في شقة استأجرها الإرهابيون

تم نقل أحد منفذي اعتداء "كروكوس" من مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى شقة استأجرها مع الإرهابيين الآخرين قبل الهجوم، وذلك في إطار إجراءات التحقيق.

وأظهرت اللقطات المحققين وهم يحملون محمد سوبير فايزوف وهو أصغر أفراد المجموعة (19 عاما) من سيارة نقل السجناء ويضعونه على كرسي متحرك.

وقد رجحت مصادر مطلعة ترحيل الإرهابي محمد صابر فايزوف أحد منفذي اعتداء "كروكوس" في ضواحي موسكو مؤخرا من سجن "ليفورتوفو" إلى سجن "ماتروسكايا تيشينا"، المجهز بمستشفى متكامل.

وأصيب الإرهابي المذكور أثناء اعتقاله، وتم جلبه إلى قاعة المحكمة من العناية المركزة على كرسي متحرك للنطق بحكم حبسه على ذمة التحقيق.

المصدر: رابتلي