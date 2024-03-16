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شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يستقل لأول مرة سيارة "أوروس" التي أهداها له بوتين

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عرض التلفزيون الكوري الشمالي مقطع فيديو، اليوم السبت، للزعيم كيم جونغ أون وهو يصل إلى مزرعة دفيئة، على متن سيارة "أوروس"، التي أهداها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، نقلا عن كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، أن كيم استخدم السيارة روسية الصنع التي أرسلها له فلاديمير بوتين كهدية في 18 فبراير، لأول مرة خلال حفل رسمي وقع يوم الجمعة.

المصدر: AP

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