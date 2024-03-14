انهيار أرضي يبتلع منزلا في لوس أنجلوس

دمر انهيار أرضي منزلا وقع على جانب التل وألحق الضرر بمنزلين آخرين على الأقل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم الأربعاء.

ولم ترد أنباء عن أية ضحايا أو أسباب الحادث، إلا أن الإنهيارات الأرضية المماثلة وقعت في جنوب كاليفورنيا بسبب العواصف الشتوية التي أغرقت الأرض.

وتحول الانهيار الأرضي المنزل المدمر، الذي يبدو أنه كان قيد التجديد، إلى خشب، كما تسبب بسحب حوض السباحة والسطح بعيدا عن منزل آخر، وترك الانزلاق ملعبا للتنس وحوض سباحة في مسكن ثالث على حافة صدع ضخم.

المصدر: AP