مشاهد لمقر السفارة السعودية في دمشق على خلفية الأنباء عن قرب افتتاحها

سجلت كاميرا آرتي لقطات من مكان مقر السفارة السعودية في دمشق على خلفية ورود أنباء عن افتتاحها في وقت قريب.

وعلمت صحيفة "الوطن" السورية أن افتتاح سفارة السعودية بدمشق سيتم قريبا وأن تحضيرات الافتتاح ستبدأ في الأيام القادمة على أن يتولى قائم بالأعمال رئاسة البعثة إلى حين تعيين سفير للرياض.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي عربي في دمشق أن الإجراءات لن تستغرق وقتا طويلا.

المصدر: RT + وكالات