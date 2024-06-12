واشنطن تشكك بمقترحات حماس لوقف الحرب.. والحركة تطالب بضمانات

حماس وضعت سياق التنفيذ والالتزام بقرار مجلس الأمن بيد إسرائيل بعد تسليم الوسطاء بعض التعديلات.. بنود حماس المعدلة، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن جزءا منها مقبول..

وحسبما سرب فإن سياق التعديلات يظهر قلق الفصائل من عدم التزام إسرائيل بوقف دائم للحرب بعد استخدام القرار لكلمة وقف مستدام بدل وقف دائم للحرب.. والذي يبيح قانوناً تمييع أهم بنود الاتفاق.. الأمر الذي يطرح تساؤلات حول جدية واشنطن بالالتزام بدورها كضامن في هذه المفاوضات.. وجدية إسرائيل بالمضي نحو وقف الحرب وتنفيذ مراحل القرار المعتمد في مجلس الأمن الدولي.

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