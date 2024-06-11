رسائل موسكو للغرب..تدريبات نووية مع بيلاروس ومناورات مع كوبا

بالتزامن مع استمرار تقدم القوات على محاور عدة أهمها خاركوف، والتي سيشكل التقدم فيها مقدمةَ لمنطقة عازلة تسعى روسيا من خلالها لحماية المدنيين من نيران الجيش الأوكراني..

انطلقت المرحلة الثانية من التدريبات الروسية البيلاروسية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

تطورات الميدان تزيد من تساؤلات متابعين في الشأن العسكري عن مآلات الغرب وخاصة واشنطن من استمرار التصعيد والتي كان آخرَها رفعُ الحظر عن كتيبة آزوف النازية التي كانت واشنطن قد حظرت تسليحها سابقاً ...

وأمام كل هذه الهستيريا الغربية وفوضى القرارات أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن اتصالات سرية غيرِ معلنة بين ممثلي الغرب وروسيا،.. تساؤل مطروح عن الغاية والتوقيت المتزامن مع اقتراب مؤتمر سويسرا الذي على ما يبدو لن يتعدى صداه جدران قاعاته..

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