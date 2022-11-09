تفكيك النصب التذكاري للجندي السوفيتي في غرب أوكرانيا

تم في مدينة أوجغورود في غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود الأوكرانية السلوفاكية تفكيك النصب التذكاري للجندي السوفيتي الذي يبلغ وزنه 19 طنا.

وأكد فيكتور ميكيتا، رئيس إدارة منطقة زاكارباتيه التي تقع فيها هذه المدينة، واقعة تفكيك النصب التذكاري "أوكرانيا- تخليدا للمحررين" الذي كان يدخل قائمة التراث الثقافي لأوكرانيا.

وأضاف أنه سيتم في مكانه تأسيس نصب تذكاري آخر. ويتوقع أن يكرس النصب التذكاري الجديد للجنود من لواء الهجوم الجبلي المنفصل 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتم تأسيس النصب التذكاري المذكور في 8 مايو عام 1970 بمناسبة الذكرى الـ25 للانتصار على النازية تكريما للجنود السوفييت الذين حرروا أوكرانيا وسقطوا على أراضها.

المصدر: تاس + RT