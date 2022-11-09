 
مباشر

تفكيك النصب التذكاري للجندي السوفيتي في غرب أوكرانيا

فيديوهات

تفكيك النصب التذكاري للجندي السوفيتي في غرب أوكرانيا
RT
مدينة أوجغورود، أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u54m

تم في مدينة أوجغورود في غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود الأوكرانية السلوفاكية تفكيك النصب التذكاري للجندي السوفيتي الذي يبلغ وزنه 19 طنا.

وأكد فيكتور ميكيتا، رئيس إدارة منطقة زاكارباتيه التي تقع فيها هذه المدينة، واقعة تفكيك النصب التذكاري "أوكرانيا- تخليدا للمحررين" الذي كان يدخل قائمة التراث الثقافي لأوكرانيا.

وأضاف أنه سيتم في مكانه تأسيس نصب تذكاري آخر. ويتوقع أن يكرس النصب التذكاري الجديد للجنود من لواء الهجوم الجبلي المنفصل 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتم تأسيس النصب التذكاري المذكور في 8 مايو عام 1970 بمناسبة الذكرى الـ25 للانتصار على النازية تكريما للجنود السوفييت الذين حرروا أوكرانيا وسقطوا على أراضها.

المصدر: تاس + RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا