موسكو تبادر والشرق الأوسط يلتقط

تاريخ النشر:27.05.2024 | 19:22 GMT |
آخر تحديث:27.05.2024 | 20:00 GMT | أخبار العالم العربي
أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا حول حادث إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين في رفح.
كشفت القناة 13 الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن حادث غير عادي للغاية بين الجيش الإسرائيلي ونظيره المصري في رفح ، وأن إسرائيل فتحت تحقيقا عاجلا .
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، أن مدنيين فلسطينيين قتلوا بقصف طائرات سلاح الجو خلال هجوم على مخيم للنازحين في رفح ليلة الأحد بزعم أن مسؤولين من حماس يقيمون فيه.
قال باحثو جامعة واشنطن إن البعوض ينجذب إلى ألون محددة مع تجاهل ألون أخرى، "يمكن استخدامها لتجنب اللدغات المزعجة في فصل الصيف".
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحادثة غير العادية التي وقعت عند معبر رفح، بين الجيش الإسرائيلي ونظيره المصري، جاءت نتيجة تبادل لإطلاق النار بين جنود مصريين وجنود إسرائيليين.
سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على المناورة العسكرية المصرية الضخمة التي نفذها الجيش الثاني الميداني مؤخرا بالذخيرة الحية أمام وزير الدفاع المصري في سيناء.
يحذر الخبراء من خطر عدم ممارسة العلاقة الجنسية لفترة طويلة، حيث يمكن أن يضر ذلك بالأعضاء التناسلية.
أدانت مصر بأشد العبارات قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين بين النازحين العزل.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن استهداف المقاتلات الإسرائيلية لخيام النازحين في رفح مساء أمس الأحد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، "كان خطأ كارثيا".
أفاد مصدر لقناة "القاهرة الإخبارية" بأن القاهرة "تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود"، بعد إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين برفح.
كشف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عن أصعب القرارات التي اتخذها ملك البلاد إبان غزو العراق سنة 2003.
ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن مصريين اثنين قتلا في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح الحدودي، فيما لم يصدر الجانب المصري أي تعليق بعد.
أفادت سائل إعلام عبرية أن انفجارا ضخما وقع بمنطقة تل أبيب-حولون أدى إلى اشتعال النيران في حافلة صغيرة ونجم عنه إصابة خطيرة.
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن على إسرائيل أن تعترف أنه لا يمكنها أن تكون موجودة دون وجود دولة فلسطين.
أمرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بحذف خبر تبادل إطلاق النار بين الجيشين الإسرائيلي والمصري عند معبر رفح.
ظهرت حفيدة الرئيس الأمريكي، ناتالي بايدن، وهي تمسك بيد شاب قيل إنه من أصول عربية، في أول عشاء رسمي لها في العاصمة واشنطن.
أعلنت وزارة الخارجية السريلانكية يوم الأحد، العثور على السفير الفرنسي لدى سريلانكا وجزر المالديف جان فرانسوا باكتيت ميتا في مقر إقامته في كولومبو.
علق الخبير العسكري المصري اللواء محمد عبد الواحد على مناورات الجيش الثاني المصري الميداني بالذخيرة الحية قبل أيام.
سلمت المكسيك نيستور إيسيدرو بيريز سالاس مسؤول الأمن في عصابة "سينالوا" التي يقودها "إل تشابو" الشهير بـ"النيني" إلى السلطات الأمريكية.
أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا عاجلا حول حادث إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين في رفح على الحدود المصرية.
علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية.
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر مساء الأحد تشكيلة الفريق لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، والمفاجأة كانت استبعاد 5 لاعبين من القائمة المستدعاة للمعسكر اعتبارا من 28 مايو الجاري.
ردت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات رئيس إستونيا آلار كاريس التي طالب فيها بضرورة "تركيع روسيا وبوتين"، بأن يوضح لموسكو كيفية تحقيق ذلك.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يتقدم الجيش الروسي على مختلف المحاور ويحبط محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الهلع والذعر أصابت المستوطنين الإسرائيليين بعد استهداف تل أبيب بصواريخ أطلقت من قطاع غزة.
بعد قصف الجيش الإسرائيلي للنازحين الفلسطينيين في رفح، ما أدى لمقتل العشرات، دعا العضو في الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف، إلى "تقديم مجرمي الإبادة إلى العدالة".
بث التلفزيون الرسمي الإيراني أمس الأحد، تسجيلا لآخر اتصال هاتفي بين وزير الطاقة علي أكبر محرابيان والطيار طاهر مصطفوي، قائد مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، قبل تحطمها.
أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ خبير التغذية، أن تناول الشبت بصورة منتظمة، يفيد في الوقاية من التنكس البقعي، الذي يؤدي غالبا إلى فقدان البصر لدى كبار السن.
تعتبر قهوة الصباح جزءا أساسيا من الروتين اليومي بالنسبة للكثيرين، ولكن هل تساءلت يوما عما يحدث بالضبط داخل جسمك بعد شرب الفنجان الأول؟.
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المصريين غاضبون من إسرائيل والولايات المتحدة لأنهم يرون أن الرصيف الأمريكي الذي تم إنشاؤه على شواطئ غزة يمثل تهديدا مباشرا لمصر.
قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الأحد إن تصرفات قادة الاتحاد الأوروبي تخلق مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، واصفا سياسة بروكسل بأنها "هوس عسكري".
هرب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، إلى ملجأ في منزله بعد إطلاق "كتائب القسام" رشقة صاروخية باتجاه تل أبيب.
أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح اليوم الاثنين، وفاة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.
أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم الأحد، بمقتل 35 شخصا على الأقل وإصابة العشرات إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين شمال غربي مدينة رفح.
حملت حركة "حماس" الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن بشكل خاص، المسؤولية الكاملة عن "المجرزة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ليل الأحد في مدينة رفح.
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لضربة وجهتها قاذفة روسية بقنبلة انزلاقية مجنحة لأحد تجمعات قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا، ويواصل الجيش الروسي تحريرها.
في تلميحات غريبة وفريدة من نوعها لأول مرة منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضي، حذر مسؤولون إسرائيليون من إمكانية تهريب الأسرى الإسرائيليين إلى داخل سيناء.
كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر، الموعد النهائي المتوقع لوقف تخفيف أحمال الكهرباء في البلاد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قرية إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف وبلدة نيتايلوفو بجمهورية دونيتسك، والقضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين والسيطرة على مواقع لقوات كييف.
أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم الأحد، أن شرطة منطقة مكة المكرمة ألقت القبض على 3 وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية، كاشفة عن السبب.
هدد وزراء خارجية دول في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل إذا واصلت انتهاك القانون الدولي والإنساني.
علقت الخبيرة المتخصصة فى تحليل "الخطاب الإعلامي الصهيوني"، رانيا فوزي، على مقتل وإصابة جنود مصريين برصاص الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح.
أفاد موقع "والاه" الإسرائيلي بأن جنديا سرق نظارات ديفيد بن غوريون مؤسس الدولة الإسرائيلية من المتحف والضريح المقام له في مستوطنة سديه بوكير.
نفى المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز الأحد صحة ما نشره موقع الطاقة حول سحب شركة "إيني" الإيطالية سفينة الحفر سانتوريني من أكبر حقل غاز في مصر وتوقف أعمال التطوير.
أعلنت الخارجية الصينية اليوم الاثنين أن عددا من القادة العرب سيزورون الصين لحضور المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على قوة أوكرانية وتدمير آلياتها، باستخدام أنظمة صواريخ "أوراغان".
تربع قطبا الكرة المصرية، الغريمان التقليديان فريقا الأهلي والزمالك على عرش الكرة الإفريقية لعام 2024، ليصطدما ببعضهما للمرة الثانية في مباراة كأس السوبر الإفريقي.
تستمر الصحافة الغربية في إقناعنا أن هذا قد يحدث، حرفيا، غدا، ولم يتبق سوى الاتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة.. فهل هذا صحيح؟
قال الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تحديد هوية جندي ظهر في مقطع فيديو ملثما ومسلحا، ودعا إلى التمرد على وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) أنها استهدفت 3 سفن، أمريكية وإسرائيلية وثالثة لم تذكر جنسيتها، ومدمرتين أمريكيتين، في المحيط الهندي والبحر الأحمر.
تمكن عسكري روسي من مشغلي درونات FPV في منطقة العملية العسكرية بواسطة المروحيات المسيرة من القضاء على أكثر من 300 عسكري أوكراني.
أعلنت المعارضة الأرمنية العصيان المدني في البلاد اعتبارا من صباح اليوم الاثنين بدعوة من الأسقف باغرات غالستانيان، مطالبة برحيل رئيس الحكومة نيكول باشينيان.
اعتبر رجل الأعمال الأمريكي الملياردير أيلون ماسك أن الأسلحة المستخدمة الآن في العالم لم تعد مناسبة للحروب الحديثة، و"عفا عنها الزمن".
كشف تقرير صحفي إسباني عن مفاجأة بشأن الراتب الذي سيتقاضاه الألماني هانز فليك في حال توليه تدريب نادي برشلونة خلفا لتشافي هيرنانديز المقال.
حذرت النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب الرئيس جو بايدن والمشرعين في الكونغرس "من دفع ثمن دعمهم غير المشروط لإسرائيل" في الانتخابات المقبلة.
عاد فريق ساوثهامبتون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل عقب فوزه أمس على ليدز يونايتد 1-0 في مباراة أطلق عليها اسم "المباراة الفردية الأعلى قيمة في كرة القدم العالمية".
يمضي مدرب ليفربول السابق يورغن كلوب إجازة الصيف في إسبانيا، عقب أيام قليلة من مغادرة ملعب آنفيلد، بعد 9 سنوات من وصوله.
عثر على نسخة من القرآن الكريم ممزقة في حمامات متجر كبير في إسرائيل يملكه رجل أعمال شهير.
دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إلى أن يكون حذرا في تصريحاته.
يعتبر زيت السمك مصدرا غنيا بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وغالبا ما يوصى به كوسيلة غذائية وقائية لدرء تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.
أعربت العديد من الدول العربية عن إدانتها الشديدة لقصف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
أعلن عضو مجلس "الدوما" الروسي فيكتور فودولاتسكي استسلام 73 عسكريا أوكرانيا للقوات الروسية في قرية بيريستوفويه المحررة في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.
رد مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان على انتقادات واشنطن ولندن له على إصدار مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وذكّر بأحداث إيرلندا الشمالية.
قالت وزير التخطيط المصرية هالة السعيد ردا على ما أثير عن فكرة بيع الأصول وعدم تأجيرها بشكل استثماري، إن مصر لن تبيع أصول الدولة بل سيتم طرحها كحق انتفاع.
اختتمت مناورات "الأسد المتأهب" في صحراء الأردن بمشاركة 33 دولة منها الأردن والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وفرنسا وألمانيا والعراق ولبنان والسعودية.
نشر يائير نتنياهو، نجل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فيديو على "تلغرام" يظهر جنديا إسرائيليا ملثما يهدد وزير الجيش يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إنه وجّه بإعداد المكان اللازم لعلاج فلاديمير زيلينسكي وإعادته إلى رشده، قبل إحالته إلى المحاكمة.
أعلن المصور الصحفي أسامة دياب نيته مقاضاة إمام عاشور، نجم الأهلي المصري على خلفية تطاول الأخير عليه وشتمه في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أكد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني "جهوزية الأردنيين دائما للعمل مع الإخوة العرب في المنطقة"، مشددا على أن "من مصلحة كل العرب أن يكون هناك هذا التقارب".
رفضت لجنة برلمانية في جورجيا اليوم النقض الذي استخدمته رئيسة البلاد ضد قانون "العملاء الأجانب" الذي يثير احتجاجات واسعة النطاق منذ أسابيع.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أنه على بولندا أن تدرك بعد زعمها "بتهديد واشنطن موسكو بضرب القوات الروسية في أوكرانيا"، أنها ستتلقى حصتها من الغبار النووي.
لا تنتهي مفاجآت الفصائل الفلسطينية لجيش إسرائيل في غزة، فضمن عملية مركبة شمالي القطاع، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إيقاع أفراد قوة إسرائيلية
أشار المحلل في جامعة السياسات الاستراتيجية الأسترالية مالكولم ديفيس إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يجادل مستشاري البيت الأبيض الذين يخشون التصعيد مع روسيا.
الجيش الأوكراني عاجز عن تغطية الجبهة كلها. حول ذلك، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
أظهرت لقطات سقوط صواريخ أطلقتها حماس من رفح في قطاع غزة على بلدة كفار سابا وسط إسرائيل يوم الأحد.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، استهدافه لمستوطنات عدة شكال إسرائيل، حيث أظهرت مقاطع فيديو الرشقات الصاروخية ومحاولة اعتراضها، واندلاع حرائق إثر الصواريخ.
أصدرت النيابة العامة الكويتية أمرا يقضي بحجز مواطن لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
اتجهت الحكومة المصرية مؤخرا نحو إلزام الوزارات بالتنازل عن أرصدتها الدولارية للبنك المركزي مقابل الجنيه المصري، باستثناء التزامات السداد الدولاري الفوري.
أفادت قناة NHK التلفزيونية اليابانية أن مرض "تآكل الجسم" ينتشر بسرعة في اليابان، وأنه يسبب وفاة ثلث المصابين بسبب نخر الأنسجة وفشل أعضاء الجسم.
أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين بأنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه ميرون شمالي إسرئيل، فيما أصدر "حزب الله" بيانا بشأن هذه العملية.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حركة "طالبان" تمثل السلطة الفعلية في أفغانستان، البلد الذي "لا يمكن لروسيا تجاهله".
قال رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي إن "تركيع روسيا" وهم وخيال باطل لا يتحقق لرئيس إستونيا آلار كاريس، مشيرا إلى أنها متاجرة بـ"الرسوفوبيا" بين جيل الشباب الأوروبي.
أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالإمارات وصل إلى أكثر من 100 ألف مواطن "لأول مرة في تاريخ الدولة".
يواجه مشروع نادي ريال مدريد لتطوير محيط ملعب "سانتياغو برنابيو" عقبات عديدة على المستوى القانوني، بسبب شكاوى السكان في المناطق المحاذية للمشروع.
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد أن أوروبا لم يكن لديها قط هذا العدد الكبير من الأعداء الداخليين والخارجيين كما هو الحال الآن.
كشف الفرنسي كيليان مبابي، الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان، عن سر تأخر الإعلان عن فريقه الجديد، بعد التتويج بلقب كأس فرنسا مساء السبت الماضي، على حساب أولمبيك ليون (2-1).
تعرضت ثلاثة مطاعم أمريكية في بغداد خلال 24 ساعة لهجمات بقنابل وعبوات، أو اعتداءات من مسلحين، في عملية تبدو أنها منظمة لم تعرف أهدافها بعد.
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاثنين تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في الدور الـ32 لكأس مصر للموسم الحالي، والاستقرار على إقامة مباراة بيراميدز في موعدها.
بثت "كتائب القسام" فجر اليوم الأحد، مقطع فيديو أظهر آثار عملية مركبة نفذتها ضد قوة إسرائيلية في أحد الأنفاق بمخيم جباليا، أسفرت عن مقتل وإصابة وأسر جميع أفرادها.
ابتكر فريق من العلماء في مركز "سكولكوفو" الروسي للمبتكرات، غرسة عصبية تزرع في دماغ المكفوف ليستطيع التعرف على الأجسام وقراءة النصوص.
نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مشاهد لاستهداف مقاتليها مبنى تحصنت فيه قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
زادت شركة Russian Crab الروسية لصيد السلطعون تصدير منتجاتها إلى الصين بنسبة 33٪ العام الماضي.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن دعم رغيف الخبز يتخطى الـ100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويًا وتبيعه بـ 5 قروش.
نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لتدمير نفق بطول 800 متر وعمق 18 مترا لـ"حماس" وسط قطاع غزة.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأمين العام لـ"الناتو" ينس ستولتنبرغ يتجاوز صلاحياته بحديثه باسم الحلف عن حق أوكرانيا في ضرب الأراضي الروسية بأسلحة غربية.
أعلن معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام أنه قدم شكوى إلى الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية بتهمة "التواطؤ بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين".
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن ارتكاب إسرائيل مجزرة قتل جماعي لنازحين فلسطينيين في رفح، هو إمعان في رفض وتجاهل قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الهجوم على المدينة.
ذكرت "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي مهتم بالانتقال من قمة سويسرا حول أوكرانيا إلى اجتماع محتمل في المملكة العربية السعودية في الخريف بمشاركة روسيا.
واصلت العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام العملات الرئيسية في بورصة موسكو اليوم الاثنين، وتم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 96 روبلا للمرة الأولى منذ 30 يناير الماضي.
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