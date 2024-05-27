إسرائيل تقصف نازحي رفح.. وأوروبا تهدد بعقوبات

أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح

وبالتزامن مع الاشتباك المصري الإسرائيلي عند معبر رفح، أشار بوريل إلى إن وزراء الخارجية الأوروبيين أعطوا الضوء الأخضر لإعادة تفعيل بعثة حدودية للاتحاد الأوروبي في مدينة رفح، مضيفا أن مثل هذه المهمة ستحتاج إلى دعم مصر وإسرائيل والفلسطينيين

فهل يملك الاتحاد الأوروبي أوراق ضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية؟ وما فرص فرض عقوبات أوروبية على تل أبيب عقب مجزرة رفح؟

للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها نستضيف في هذه الحلقة من برنامج نيوز ميكر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد لويس ميغيل بوينو.

أبرز تصريحات المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو لبرنامج نيوزميكر:

- لا توجد أي منطقة آمنة في قطاع غزة رغم التأكيد الإسرائيلي

- يجب حماية المدنيين ووقف إطلاق النار التزاما بقرار محكمة العدل الدولية

- توجد ضغوط على إسرائيل ورسائل دبلوماسية لوقف إطلاق النار

- فرضنا عقوبات على إسرائيليين أعاقوا وصول المساعدات إلى غزة

- نؤيد حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين

- لدينا خلافات مع واشنطن وندعو الأطراف المعنية للالتزام بقرارات المحكمة الدولية

- هناك ازدواجية بالمعاير في الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا وإسرائيل

- الموقف الأوروبي تطور تجاه غزة ويوجد إجماع على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار

- إدارة الحدود بين مصر وإسرائيل مهمة لإيجاد الحلول وعبور المساعدات

- هناك خطورة بخروج النزاع عن السيطرة بين إسرائيل ومصر

- الاعتراف بدولة فلسطين شأن داخلي للدول الأوروبية

- إسرائيل تستخدم كلمة معاداة السامية بشكل عشوائي

- ندين سياسة المستوطنات ولن نعرف بها

- تربطنا علاقات اقتصادية ممتازة مع إسرائيل ويمكننا الضغط من خلالها

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