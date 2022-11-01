شاهد لقطات قتالية لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور"

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأطقم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور" بالمنطقة العسكرية الغربية، بينما تؤدي مهامها في سياق العملية العسكرية الخاصة.

ويوضح الفيديو إمكانية قصف تلك الصواريخ لجميع أنواع الأهداف في نطاق ارتفاعاتها ونطاقاتها، حيث يتعرف نظام الدفاع الجوي على كل "عدو جوي" وجها لوجه: الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة وحتى الصواريخ الباليستية.

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ويبدو في الفيديو كيف دمر طاقم نظام الصواريخ المضادة للطائرات "تور" الطيارات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبعد التمركز في موقع الإطلاق، وإجراء الحسابات بمساعدة محطة الرادار الشاملة بشأن اقتراب المسيرات، وتحديد الأهداف، تم إطلاق الصواريخ. وبعد إصابة الأهداف تقوم المنظومة القتالية بتغيير موقع الإطلاق تحسبا من التعرض للضرب من قبل العدو.

وتقوم المنظمة بـ "مسح السماء" ليل نهار بحثا عن أي أجسام جوية لا تستجيب لسؤال "عدو أم صديق"، حيث يأخذه طاقم المنظومة للمرافقة، ويكون على استعداد لضرب الهدف في أي لحظة.

وتتميز منظومة الدفاع الجوي بقدرتها على اكتشاف وتحديد 40 هدفا بالتزامن على بعد بضع عشرات من الكيلومترات، وبإمكانها إطلاق النار أثناء التنقل. وكذلك بإمكانها ملاحظة حتى أصغر الأجسام، وإذا كانت سرعة الهدف منخفضة، يمكن في البداية رؤيتها حتى لا تضيع الصواريخ دون جدوى. ولا يستغرق الأمر سوى بضع ثوان لتحضير الطلقات النارية، يكفي رفع الهوائي وإيجاد الهدف والتثبيت واتخاذ وضع الإطلاق.

وخلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا نجحت منظومات "تور" المضادة للطائرات في إسقاط عدد لا يحصى من صواريخ ومسيرات العدو، وهو ما يؤكد على أن السماء فوق الجيش الروسي تحت حماية موثوقة.

المصدر: RT