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مشاهد جديدة توثق تدمير دبابات ومدرعات أوكرانية باستخدام مسيرات "لانتسيت" الانتحارية

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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تدمير المركبات المدرعة وأسلحة القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة مسيّرات "لانتسيت" الانتحارية عالية الدقة.

وحسب الدفاع الروسية فإن المسيرات التابعة للقوات المحمولة جواً هاجمت مواقع مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع وناقلات الجنود المصفحة التابعة لدول حلف الناتو والدبابات والأسلحة الأخرى التي يستخدمها مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية.

ونتيجة الهجوم بمسيرات تم تدمير العديد من الدبابات وحوامل المدفعية ذاتية الدفع والمركبات بما فيها تلك التي قدمتها دول الناتو.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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