مروحيات روسية من طراز Ka-52 تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق غارات مروحيات عسكرية من طراز Ka-52 على معقل عسكري أوكراني خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وبحسب قائد طاقم المروحية فإن الغارات أدت إلى تدمير البنية التحتية العسكرية وكذلك المدرعات الأوكرانية حيث تمكنت المجموعة التكتيكية من وقف تحركات القوات الأوكرانية في المنطقة. وشدد القائد على أن المهمات العسكرية تفذت في ظروف جوية سيئة وضباب وعلى ارتفاعات منخفضة للغاية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية