شركة تطرح تقنية ذكية لتعزيز التفتيش الأمني في المطارات

طرحت شركة بريطانية تقنية جديدا من شأنها تسريع وتعزيز عمليات التفتيش الأمني للركاب المسافرين عبر المطارات الدولية.

وعرضت شركة "Scanna" جهازا جديدا يمكنه رصد أي مواد متفجرة مخبأة في الأحذية، في إطار البرنامج البريطاني الحكومي، "الحلول المستقبلية لأمن الطيران" (FASS)، الذي يضخ ملايين الدولارات للاستثمار في أفكار تقنية واعدة.

وزرعت الشركة شبكة من أقطاب الاستشعار داخل جهازها الجديد، بحيث تقوم هذه الأقطاب بتحليل الحذاء وإظهار كافة محتوياته بسرعة قياسية.

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وتكمن أهمية الاختراع في توفيره لوقت وجهد المسافرين وموظفي المطار في آن واحد، إذ لن يضطر المسافر لخلع حذائه عند كل بوابة تفتيش أمني قبيل السفر، في حين تقترح الشركة دمج الجهاز الجديد مع بوابات التفتيش الإلكترونية.

كما يمكن نشر نسخ من الجهاز تحت الممرات التي ينتظر فيها الركاب دورهم للتفتيش، بينما أعلنت "Scanna" أن المرحلة التجريبية للجهاز الجديد ستنتهي خلال العام الجاري.

وفي سياق متصل، تقوم شركة تقنية أخرى، تدعى "Sequestim"، بتجربة تقنية جديدة تعمل بالذكاء الصناعي، تسمح للركاب المرور من البوابات الإلكترونية للتفتيش، دون الحاجة لنزع معاطفهم أو إخراج هواتفهم منها.

المصدر: BBC News