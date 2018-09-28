إعصار البحر المتوسط يصل تركيا واليونان نهاية الأسبوع

أظهرت صور مدهشة إعصارا نادرا يسمى "ميديكين"، ينتقل حاليا عبر البحر الأبيض المتوسط ليصل إلى تركيا واليونان مع نهاية هذا الأسبوع.

ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن العاصفة الشبيهة بتلك الاستوائية، من المرجح أن تزداد قوتها لتتحول إلى إعصار ذي قوة عاتية تتشكل عين الإعصار في وسطه.

وعادة ما تكون إعصارات "ميديكين" Medicanes التي يجمع اسمها بين كلمة البحر الأبيض المتوسط والإعصار، أكثر احتمالا للحدوث خلال فصل الخريف عندما تكون حرارة البحر أعلى من 15 درجة مئوية.

An 'eye' has formed in the centre of the 'Medicane' in the Mediterranean. This storm could bring up to 250mm of rain to Greece's Peloponnese this weekend with a risk of flash flooding. pic.twitter.com/7PQGov9N40 — Chris Fawkes (@_chrisfawkes) September 28, 2018

Latest 12z ICON firming up on the track of the #Medicane consistent with it's 06z pic.twitter.com/o4iVB34m0c — Weathology (@Weathology) September 27, 2018

وتحدث هذه العواصف الهجينة مرة أو مرتين في السنة فقط في البحر الأبيض المتوسط، وعادة ما تكون في سبتمبر أو أكتوبر.

ويتوقع أن تصل سرعة الرياح المصاحبة للإعصار إلى 160 كلم في الساعة، ومن المرجح أن يتشكل إعصار البحر الأبيض المتوسط في البحر الأيوني إلى الجنوب الغربي للبر الرئيسي اليوناني، اليوم الجمعة.

Turkey braces for Medicane, first hurricane in its modern historyhttps://t.co/Cl1xVJGKL8pic.twitter.com/lOpSBeedHa — Hürriyet Daily News (@HDNER) September 28, 2018

Spectacular visible satellite animation of #Medicane in the Ionian sea right now, it continues organizing and deepening while moving north. Pressure at 994 mbar, sustained winds around 100 km/h. Source: @meteociel

Forecast track details: https://t.co/LvjXFASDeMpic.twitter.com/SJ62FsMzPX — severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 28, 2018

وقد تسببت العاصفة في حدوث فيضانات عبر أجزاء من شمال إفريقيا خلال الأيام القليلة الماضية، وبعض أجزاء من جزيرة صقلية واليونان.

ويشار إلى أن الخبراء يتنبأون بأن قوة هذا الإعصار لن تصل إلى القوة التي تمتلكها الأعاصير الكبرى، إلا أن قوته ستكون مشابهة لإعصار من الفئة الأولى.

Rare Mediterranean CYCLONE called a 'Medicane' threatens tourists in Greece and Turkey https://t.co/gtK5hFupEg — Daily Mail Online (@MailOnline) September 27, 2018

Rare #Medicane, hurricane-like storm, set to sweep along the Med in the coming days with flash floods and damaging winds possible. Going by the current track worst hit areas likely to be southern mainland of Greece, Crete, Rhodes and Kos area. Stay safe if you are out there. pic.twitter.com/c9RqMIeaO7 — STV Weather (@stvweather) September 27, 2018

وعلى الرغم من أن الأعاصير من الفئة الأولى هي أدنى درجات قياس للأعاصير، إلا أن هذه الفئة بإمكانها إلحاق الضرر بالأشجار ذات الجذور الضعيفة أو المباني غير الثابتة وغيرها.

المصدر: ديلي ميل