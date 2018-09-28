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إعصار البحر المتوسط يصل تركيا واليونان نهاية الأسبوع

العلوم والتكنولوجيا

إعصار البحر المتوسط يصل تركيا واليونان نهاية الأسبوع
AP Thanassis Stavrakis
صورة للحالة السيئة للطقس في ميناء رافينا شرق أثينا
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أظهرت صور مدهشة إعصارا نادرا يسمى "ميديكين"، ينتقل حاليا عبر البحر الأبيض المتوسط  ليصل إلى تركيا واليونان مع نهاية هذا الأسبوع.

ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن العاصفة الشبيهة بتلك الاستوائية، من المرجح أن تزداد قوتها لتتحول إلى إعصار ذي قوة عاتية تتشكل عين الإعصار في وسطه.

وعادة ما تكون إعصارات "ميديكين" Medicanes التي يجمع اسمها بين كلمة البحر الأبيض المتوسط والإعصار، أكثر احتمالا للحدوث خلال فصل الخريف عندما تكون حرارة البحر أعلى من 15 درجة مئوية.

وتحدث هذه العواصف الهجينة مرة أو مرتين في السنة فقط في البحر الأبيض المتوسط، وعادة ما تكون في سبتمبر أو أكتوبر.

ويتوقع أن تصل سرعة الرياح المصاحبة للإعصار إلى 160 كلم في الساعة، ومن المرجح أن يتشكل إعصار البحر الأبيض المتوسط في البحر الأيوني إلى الجنوب الغربي للبر الرئيسي اليوناني، اليوم الجمعة.

وقد تسببت العاصفة في حدوث فيضانات عبر أجزاء من شمال إفريقيا خلال الأيام القليلة الماضية، وبعض أجزاء من جزيرة صقلية واليونان.

ويشار إلى أن الخبراء يتنبأون بأن قوة هذا الإعصار لن تصل إلى القوة التي تمتلكها الأعاصير الكبرى، إلا أن قوته ستكون مشابهة لإعصار من الفئة الأولى.

وعلى الرغم من أن الأعاصير من الفئة الأولى هي أدنى درجات قياس للأعاصير، إلا أن هذه الفئة بإمكانها إلحاق الضرر بالأشجار ذات الجذور الضعيفة أو المباني غير الثابتة وغيرها.

المصدر: ديلي ميل

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