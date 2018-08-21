اكتشاف ما يؤكد مبدأ آينشتاين الرئيسي

وصف علماء فيزياء مبدأ التكافؤ لآينشتاين في مجال ميكانيكا الكم، ما قد يسمح بحل التناقضات التي تظهر عند محاولة صياغة نظرية موحدة لوصف الجاذبية الأرضية وغيرها من الأمور الأساسية.

وجاء في مقال نشره علماء فيزياء من النمسا وأستراليا في مجلة Nature Physics، أن جميع الأجسام تتحرك بنفس الكيفية، كما لو كانت تحت تأثير عجلة تسارع منتظمة في غياب الجاذبية وفقا لمبدأ التكافؤ، بمعنى أن الكتلة الخاملة والجاذبية تتساويان، وهو ما يمكن أن يفسر سقوط جميع الأجسام بنفس عجلة التسارع بغض النظر عن كتلها، لكن لتحريك أجسام ذات كتلة كبيرة نحتاج إلى قوة إضافية، لأن الجاذبية تؤثر عليها بقوة أكبر من الأجسام الخفيفة.

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ويشكل مبدأ التكافؤ أساس النظرية النسبية العامة لآينشتاين، ولكنه ينطبق فقط على قوانين ميكانيكا الماكرو، بيد أن ميكانيكا الكم (التي تفسر التفاعلات الأساسية في عالم مصغر) لا تتوافق ونظرية الجاذبية، مع أنهما تفسران الظواهر الفيزيائية كل على مستوى المقاييس الخاصة بها، الأمر الذي يرتبط بدرجة ما بعدم معرفة كيفية استخدام مبدأ التكافؤ في الجسيمات الأساسية.

وأظهر العلماء في هذه الدراسة أن مبدأ التكافؤ يمكن أن يتحقق في عالم الكم، حيث تأخذ الصيغة الجديدة في الاعتبار وضعيات الطاقة وإمكانية التعبير عن الطاقة بالكتلة. وبهذا الشكل، افترض علماء الفيزياء سكون الجسيمات والكتلة الخاملة وكتلة الجاذبية، لكنهم أكدوا أن إثبات هذا المبدأ يتطلب إجراء تجارب عملية.

المصدر: لينتا. رو