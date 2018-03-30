لماذا أصبحت الحيتان أكبر كائنات الأرض؟

اعتقد كثير من الناس أن الانتقال إلى الحياة في الماء يجعلها أسهل بالنسبة للثدييات ويسمح لها بالوصول إلى أحجام كبيرة.

وقال جوناثان باين العالم من جامعة ستانفورد الأمريكية: "أظهرنا أن انتقال الحيتان للحياة في الماء فرض قيودا صارمة على أسلاف الحيتان، وتبين أن الماء لم يكن العامل الأمثل لحياة هذه الثدييات بل هو الذي أجبرها لتصبح أكبر حجما لعدم وجود خيارات أكبر".

ويعتقد علماء الحفريات أن أول الحيتان ظهر على الأرض منذ حوالي 50 مليون سنة، عندما انتقل سلفهم "Ambulotsetis" إلى الحياة شبه المائية. ومنذ ذلك الحين لم يتغير مظهرها بشكل كبير، وتحولت أرجلها إلى زعانف واكتسبت ذيل الحوت التقليدي وازداد حجمها ووزنها بضع مئات من المرات.

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ويزن أكبر الحيتان في عصرنا هذا حوالي مئتي طن، ويبلغ طوله من 30 إلى 35 مترا، مما يجعلها أكبر الحيوانات على الأرض اليوم.

وتعد الحيتان من الحيوانات التي ليس لها أعداء أقوى منها في الطبيعة، وهذا يؤدي عادة إلى زيادة تدريجية في الوزن وحجم الجسم لديها. لكن الحفريات اظهرت أن نمو الحيتان توقف منذ عشرات ملايين السنين.

وللكشف عن سبب توقف النمو درس باين وزملاؤه تطور الثدييات البحرية عموما بما فيها الحيتان، فاتضح لهم أن الحياة في الماء تفرض قيودا صارمة وغير عادية على أحجام الحيوانات. وتبين أيضا أن جميع الثدييات البحرية نمت في المراحل الأولى من تطورها ثم استقرت على كتلة تزن حوالي 450 إلى 500 كيلوغرام.

ويرتبط توقف النمو لدى الحيتان بحسب هذه الدراسة بعاملين بيئيين مترابطين وهما انخفاض توفر الغذاء، وحقيقة أن الحيتان وغيرها من مخلوقات البحار تحتاج إلى إنفاق الكثير من الطاقة لتسخين أجسامها في مياه البحر الباردة.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو