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العثور على 400 قطعة أثرية وسط مدينة موسكو

العلوم والتكنولوجيا

العثور على 400 قطعة أثرية وسط مدينة موسكو
vm.ru
صورة أرشيفية
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أفاد الموقع الإلكتروني لحكومة موسكو بأن علماء الآثار في العاصمة الروسية قد عثروا على ما يقرب من 400 قطعة أثرية تعود إلى القرنين الـ18 والـ19.

العثور على 400 قطعة أثرية وسط مدينة موسكو
vm.ru
صورة أرشيفية

وقد أجريت الحفريات، حسب المصدر، على مساحة تزيد عن خمسة آلاف متر مربع في حي (خاموفنيكي) وسط موسكو في عامي 2022-2023. ومن بين القطع الأثرية التي اكتشفت هناك ألعاب أطفال وأدوات منزلية وأمتعة ومجوهرات وأطباق وقطع نقدية نادرة  وأزرار وأوعية لأحمر الشفاه، وجميعها تخضع الآن للترميم.

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كما ورد في الموقع، فمن بين الاكتشافات كذلك قطعة فضية بقيمة عشرة كوبيك (القطعة النقدية الصغيرة) تعود إلى عام 1789 وصلبان مصنوعة من معادن غير حديدية وغلايين تدخين وقطع معدنية مختلفة وأزرار وحشوات رصاص ومشط عظمي ودمية من الخزف، ومنفضة سجائر.

بالإضافة إلى ذلك، قام الخبراء بترميم صحن كبير إلى حد ما مع زخارف الأزهار، وأحذية جلدية تعود إلى القرن التاسع عشر.

يذكر أنه تم على مدى السنوات الـ12 الماضية، تجديد الصناديق الأثرية في العاصمة بـ100 ألف قطعة أثرية. وخلص الموقع الإلكتروني إلى أن "كل تلك القطع الأثرية تعكس تاريخ العاصمة الروسية وتحكي عن حياة وتقاليد أجيال كاملة من سكان موسكو".

المصدر: نوفوستي

 

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