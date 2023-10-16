روسيا بصدد اختبار مسيّرة جديدة بعيدة المدى لضرب خطوط العدو الخلفية

طور العلماء الروس درون "توبوس" السريع طويل المدى ليكون قادرا على ضرب مواقع العدو على خطوطه الخلفية، واستهداف المدرعات والدبابات ومرابض المدفعية.

وبمقدوره التحليق بسرعة تتراوح بين 250 و300 كلم/ساعة. ويتم إطلاقه بواسطة منصة محمولة. كما بمقدوره تدمير المدرعات والمدفعية في عمق جمهة العدو. صرح بذلك لوكالة "تاس" مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية. وأشار إلى أن لا مثيل له في روسيا حيث تحلق كل الدرونات بسرعة تتراوح بين 100 و150 كيلومتر، ما يسهّل إسقاطها من الأسلحة الخفيفة.

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ويحلّق "توبوس" إلى مسافة 30 – 40 كيلومترا ويزن 10 كيلوغرامات. أما وزن منصة إطلاقه فيبلغ 5 كيلوغرامات. وعلاوة إلى ذلك فإن درون "توبوس" قادر على التصدي لوسائل الحرب افلأكترونية.

وقد اجتاز درون "توبوس" لاختبارات داخلية ويستعد الان لاختبارات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا