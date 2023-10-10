انطلاق الإنتاج الصناعي لقناصة شوكافين" الروسية

أفادت الخدمة الصحفية لشركة "كلاشينكوف" الروسية بانطلاق عملية الإنتاج الصناعي المتسلسل لقناصة " تشوكافين" الروسية الواعدة.

وأشارت إلى أنها قد اجتازت اختبارات الكفاءة حيت أكدت مستوىً عاليا للكفاءة والأمان.

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وحسب رئيس شركة "كلاشينكوف" آلان لوتشنيكوف فإن قناصة "تشوكافين" (إس في تشي) عبارة عن جيل جديد لبنادق القنص يلبي كل المتطلبات والشروط العصرية. ويمكن أن تركب عليها أحدث أنواع الأجهزة الإضافية مثل كاتم الصوت، جهاز دلالة الهدف بالليزر، أجهزة التصويب الحرارية والليلية والعاملة بالموجات تحت الحمراء سواء كانت روسية أو أجنبية الصنع.

وأعاد رئيس الشركة إلى الأذهان أن قناصة "تشوكافين" التي تم تصميمها لتحل محل قناصة "إس في دي" الأسطورية السوفيتية، تم الكشف عنها لأول مرة في معرض "منتدى الجيش – 2017" العسكري التقني الدولي. وتخصص قناصة "تشوكافين لإصابة القوة البشرية للعدو على مسافات قصيرة ومتوسطة. وتمكّن أبعادها الصغيرة القناص من استخدامها كسلاح إضافي في القتال القريب إذا اقتضى الأمر ذلك.

وقد تم تطوير البندقية آخذا في الاعتبار المتطلبات المطروحة أمام ظروف الراحة. وتسمح القناصة الجديدة بالأخذ في الحسبان خصائص فردية للقناص ومواصفات تجهيزاته.

ويمكن أن تستخدم نسخ مختلفة من هذا السلاح ذخائر عيار 7.62×54 الروسية الصنع أو طلقات 308 Winchester و338 LM الغربية الصنع. وكما يمكن أن تستخدم القناصة الروسية الجديدة طلقة 7Н1 أو طلقة 7Н14 الخارقة الدروع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا