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خبير عسكري روسي يكشف عن سبل أكثر فاعلية في مكافحة القناصين

العلوم والتكنولوجيا

خبير عسكري روسي يكشف عن سبل أكثر فاعلية في مكافحة القناصين
m.apkpure.com
صورة ارشيفية
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تحدث العقيد المتقاعد ومدير متحف الدفاع الجوي حول أكثر الطرق فاعلية في تحييد القناصين في ميدان القتال.

وقال إن المدفعية الذاتية الحركة تُعد ، كما يبدو، من أكثر الطرق فاعلية في مكافحة القناصين حيث يمكن تحييد قناص بإطلاق قذيفة واحدة.

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وأشار إلى أن الوسيلة الفعالة الثانية هي منظومات روبوتية مضادة للقناص. وبعد أن تلتقط مثل هذه الروبوتات لمعان أجهزة التصويب تقوم بالقضاء على تلك الأجهزة  بشعاع ليزر.

وبمقدور الروبوت أن يقوم بإعماء تلك الأجهزة البصرية أوتوماتيكيا وجعلها غير صالحة للاستخدام.

وحسب المعلومات الواردة من مصادر غربية فإن روسيا  تستخدم بفاعلية فائقة مسيّرات من نوعيْن، أحدهما الاستطلاعي وثانيهما الانتحاري، لغرض مكافحة القناصين حيث تكتشف إحدى المسيرتيْن عش قناص اعتمادا على دفء صادر عن جسم الإنسان وترسل إشارة إلى مسيّرة انتحارية توجه ضربة قاتلة إلى القناص.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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