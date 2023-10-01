القوات الخاصة الروسية تستخدم منظومة روبوتية مضادة للقناصين

بدأ أفراد القوات الخاصة الروسية في العملية العسكرية في أوكرانيا استخدام روبوت حديث من طراز "سوسنا – إن" يكشف قناصي العدو، ويحدد مواقعهم.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية، فقال إن دفعة من المنظومات الروبوتية "سوسنا - إم" تم شرائها خصيصا لأفراد الوحدات الخاصة، وقد اجتاز هذا الروبوت بنجاح كل الاختبارات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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وأشار المصدر إلى أن "سوسنا -إم" عبارة عن منظومة ليزر بصرية أوتوماتيكية يتم التحكم فيها عن بعد، وبمقدورها أن تمسح الفضاء حولها ليلا ونهارا واكتشاف أجهزة بصرية تحقّق الرصد أو التصويب.

هذا وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في 19 سبتمبر بأن روسيا بدأت في اختبار رصاصة قنص فرط الصوتية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يمكن أن تبلغ سرعتها 1500 متر في الثانية. بينما لم تذكر اسم الشركة التي أنتجت تلك الرصاصة. مع الإشارة إلى أن الرصاصة هي أساس لي منظومة قنص لأنها تؤثر على مسافة الضرب ودقته.

يذكر أن تصنيع تلك الرصاصة تم تعليقه مؤقتا بسبب ضرورة زيادة حجم الإنتاج وفقا للحجوزات الدفاعية الحكومية. والآن استؤنف العمل على تطويرها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا