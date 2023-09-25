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"روستيخ" الروسية: الألواح المصفحة السيراميكية الجديدة تحمي الجندي من الرصاص الخارق للدروع

العلوم والتكنولوجيا

warspot.ru
صورة ارشيفية
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تبدأ روسيا بإنتاج ألواح مصفحة سيراميكية من كربيد السيليكون الملبد كي تستخدم في السترات المدرعة الواقية للجنود الروس.

skidki-2023.ru
صورة أرشيفية

جاء ذلك على الموقع الإلكتروني لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية.

وقال الموقع:"إن كربيد السيليكون الملبد يتفوق من حيث مواصفاته على مواد أخرى مستخدمة في الألواح السيراميكية، لأنه يمتص ويبدد بشكل فعال الطاقة الصادرة عن الأسلحة الفتاكة المختلفة". 

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وقال بيكهان أوزدويف، المدير التنفيذي  لمجمع الأسلحة التابع لشركة "روستيخ " الحكومية:" تستخدم عند تصنيع الألواح المصفحة تكنولوجيا خاصة بالضغط المتوازن البارد تم تطويرها من قبل المتخصصين في الشركة. وتتيح التكنولوجيا  الحصول على بنية مجهرية عالية الجودة للمنتجات وخصائص متانة مستقرة. ونتيجة لذلك، تكون المنتجات النهائية أكثر متانة وأخف وزنا".

وفي أثناء الاختبار، أثبتت الألواح المصنوعة من كربيد السيليكون الملبد مستوى عاليا من الحماية، ولم تستطع توفير الحماية من طلقة الرشاش والبندقية، فحسب بل ومن الإصابة ببندقية القنص، بما في ذلك عند استخدامها لرصاصة ذات نواة خارقة للدروع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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