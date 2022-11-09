اكتشاف لا يصدق عن أول حيوانات نمت هيكلا عظميا!

قبل أن تنفجر الحياة على الأرض في تنوع منذ حوالي 540 مليون سنة، كانت أولى الهياكل العظمية للحيوانات البدائية قد بدأت بالفعل في التكون.

وعثر على الإسفنج البحري ذو المظهر الإسفنجي من هذا الوقت في أشكال تشبه الكشتبان الأنبوبي، وهي منظمة بواسطة خيوط صلبة ومعدنية - وهي عينات يعتقد أنها من بين أقدم مجموعات الأحافير الهيكلية.

ومع ذلك، يوجد عدد قليل من الهياكل العظمية المبكرة الأخرى في السجل الأحفوري، وفقد العديد منها أجزائها اللينة منذ فترة طويلة. ونتيجة لذلك، من الصعب تحديد الشكل الذي بدت عليه المخلوقات الهيكلية الأولى على الأرض فيما بعد خارج الأنابيب المجوفة - بل وحتى تصنيفها أصعب.

وتحدت العديد من الحفريات المصادفة من الصين الصعاب، وتقدم الآن لعلماء الآثار لمحة حقيقية عن أشكال الحياة المبكرة التي عاشت قبل حوالي 514 مليون سنة.

وحافظت الحفريات على الأنسجة الرخوة لأربعة مخلوقات بحرية تشبه الديدان تنتمي إلى نوع Gangtoucunia aspera.

وفي البداية، اعتقد العلماء أن هذا الجنس المنقرض كان قريبا من الديدان الحلقيّة الحية (مثل ديدان الأرض)، والتي كانت مجزأة أفقيا. ومع ذلك، تشير هذه النتائج الجديدة إلى ارتباط Gangtoucunia ارتباطا وثيقا بالسليلة cnidarians، مثل قنديل البحر وشقائق النعمان البحرية والشعاب المرجانية.

وتُحيط أفواه هذه الكائنات الأنبوبية بمخالب قابلة للسحب يبلغ طولها حوالي 5 ملليمترات (0.2 بوصة)، والتي ربما كانت تستخدم لالتقاط الفريسة. وفي هذه الأثناء، تأخذ أمعائها معظم الجسم وتنقسم إلى تجاويف طولية.

ويتم تشكيل الشكل الفعلي لهذه المخلوقات خارجيا بواسطة معدن صلب يعرف باسم فوسفات الكالسيوم، والذي يوجد أيضا في عظام الإنسان.

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ويقول عالم الأحياء القديمة لوك باري من جامعة أكسفورد: "هذا حقا اكتشاف واحد في المليون. غالبا ما توجد هذه الأنابيب الغامضة في مجموعات من مئات الأفراد، ولكن حتى الآن، تم اعتبارها حفريات "إشكالية" لأنه لم يكن لدينا طريقة لتصنيفها. وبفضل هذه العينات الجديدة غير العادية، تم وضع جزء أساسي من اللغز التطوري في مكانه".

واكتشف الباحثون جميع الحفريات الأربعة في مقاطعة يونان الشرقية في الصين، حيث سمح نقص الأكسجين للأنسجة الرخوة بالتهرب من البكتيريا الجائعة.

ومن المعروف أن تاج المجسات الذي يُرى أعلى هذه السليلة المخاطية البدائية يحدث فقط بين الزوائد اللحمية، بما في ذلك قنديل البحر قبل أن يطوروا مرحلة السباحة الحرة.

في ضوء هذه النتائج، خلص الباحثون إلى أن G. aspera، هو سليلة مخاطية في قاع البحر إما داخل أو بالقرب من الطبقة الفرعية cnidarian المعروفة باسم medusozoa. ومعظم الحيوانات في هذه الطبقة الفرعية، والتي تسمى قنديل البحر الحقيقي (scyphozoans)، تطور في النهاية قدرات السباحة الحرة، لكن بعضها، مثل عدد قليل من أنواع hydrozoa، تظل سليلة مخاطية طوال حياتها.

وربما لم تنشأ الهياكل العظمية الخارجية مرة واحدة فقط، ولكن من المحتمل أن تكون تطورت عدة مرات في عدة سلالات مختلفة. وربما كان تنوع الهيكل العظمي للحيوان دافعا كبيرا وراء الانفجار الكمبري نفسه. ومع ذلك، فإن الظهور المفاجئ للتنوع البنيوي في السجل الأحفوري قد يتحدث أيضا عن مدى صعوبة أن تصمد الخيوط الرقيقة من المعادن الحيوية أمام اختبار الزمن.

وحتى من الأدلة القليلة التي وجدها العلماء، فمن الواضح أن الحيوانات ذات الشكل الأنبوبي كانت تظهر قبل انفجار التنوع الحيواني الذي أودى بحياتنا ذات يوم عن طريق العاصفة. وما أدى إلى توسعها يظل سؤالا مفتوحا، على الرغم من أن الافتراس هو أحد الاحتمالات.

ونشرت الدراسة في مجلة Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

المصدر: ساينس ألرت