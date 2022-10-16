طبيب أردني يطور جهازا لحل مشاكل تشخيص الاضطرابات العقلية للأطفال

استقبل برنامج "ناس أونلاين" الدكتور الأردني نور الدين الديري الحائز على المركز الثاني في مسابقة "نجوم العلوم" بعد تطويره جهازا يساعد في حل مشاكل التشخيص للاضطرابات العقلية للأطفال.

تحدث الدكتور نور الدين الديري المختص بالاضطرابات العقلية للأطفال، عن الجهاز الذي طوره، وهو عبارة عن نظام تشخيصي ذكي للإعاقات الذهنية لدى الأطفال من عمر 4 أشهر، مضيفا أن هذا الجهاز يساعد في التفريق بين مرض التوحد وبين الإعاقات الذهنية التي تكون موجودة من عمر صغير جدا، كما يساعد في جعل نسبة التدخل الطبي ناجحة أكثر.

أضاف الديري أن فكرة تطوير هذا الجهاز بدأت منذ جائحة كوفيد 19، حيث تواصل مع أطباء في جامعات كـ "هارفارد ومكغيل"، وبعد عامين قرر الديري الكشف عن هذا الجهاز من خلال برنامج "نجوم العلوم".

وحول برنامج "نجوم العلوم" تابع الديري أنه تقدم نحو 2000 متسابق وتم اختيار 7 للوصول إلى البرنامج، حيث كان الديري من بينهم ليمثل الاختراعات المهتمة بالذكاء الإصطناعي والأطفال.

أما عن اختياره فئة الأطفال كاختصاص طبي وتطوير جهاز يساعدهم في التشخيص، قال الديري: "أنا واجهت أمور مشابهة لما كنت بالمدرسة، كانوا بدهم يحطوني في فئة صعوبات التعلم بسبب مشاكل وعدم اهتمام في المدرسة، إلا أن بعض المعلمين اختاروا أن يقوموا بتشخيص صحيح للحالة، وبنتيجة التشخيص الصحيح تقدمت 3 صفوف عما كنت فيه، وهو ما أثر في حياتي الشخصية وجعلني أنهي المرحلة الثانوية وأبدأ الدراسة الجامعية بعمر 15 عاما، فكان شغفي أن أفعل شيء بالمستقبل حول هذا الموضوع الذي مسني بشكل شخصي".

المصدر: RT