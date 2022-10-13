روسيا تختبر طائرات مدنية جديدة

أعلن مصنع " UZGA" الروسي أن الاختبارات تجرى على طائرات LMS-901 Baikal بنجاح.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحافية للمصنع "إن الرحلات الجوية المنظمة لاختبار طائرات LMS-901 Baikal المدنية الصغيرة ذات الـ 9 مقاعد للركاب تجري باستمرار وتجاح، وأظهرت الاختبارات التي أجريت على هذه الطائرات في سبتمبر الفائت أن Baikal قادرة على الإقلاع بسلاسة من المدرجات الخرسانية والمدرجات غير المعبدة".

Sputnik

وأشار البيان إلى أن أول نموذج من هذه الطائرات أقلع في أول رحلة اختبارية في 30 يناير من العام الجاري، وأن الاختبارات ما تزال مستمرة على هذه الطائرات بالقرب من يكاترينبورغ الروسية، ومن المفترض أن يتم طرح الإصدار الأساسي لهذه الطائرة عام 2023، وأن يطلق إنتاجها بأعداد كبيرة عام 2024.

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وLMS-901 Baikal هي طائرة مدنية صغيرة مخصصة للرحلات الجوية القصيرة، ومجهزة بـ 9 مقاعد للركاب، وصممت لتحل محل طائرات "أنتونوف-2" التي عفا عليها الزمن.

وتستخدم لهذه الطائرات الآن محركات H80-100 التشيكية مع مراوح Hartzell، ومن المفترض أن تحصل النماذج النهائية منها على محركات VK-800SM مع مراوح AV-901 التي يطورها مصنع "UZGA" الروسي.

المصدر: سلاح روسيا