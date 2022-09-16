الجيش الأوكراني يستخدم مدافع عيار 152 ملم ذاتية الحركة تشيكية الصنع

بدأت القوات المسلحة الأوكرانية في استخدام مدافع عيار 152 ملم ذاتية الحركة تشيكية الصنع من طراز "دانا - إم 2".

وقد نشر الجيش الأوكراني مقطع فيديو أظهر إطلاق النار من هذا المدفع في الجبهة الجنوبية.

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يذكر أن وسائل الإعلام الأوكرانية كانت قد أفادت في وقت سابق في خريف عام 2020 بنية نظام كييف في شراء 26 مدفعا من هذا النوع بسعر 40 مليون دولار.

ويعتبر المدفع المذكور نسخة مطوّرة للنموذج الذي انتهى إنتاجه عام 1989. وقد أدخلت تعديلات في عربته المدولبة وتم تزويدها بأنظمة أوتوماتيكية للقيادة ووسائل اتصال حديثة وأجهزة الملاحة الفضائية، فضلا عن مكيفات الهواء الحديثة.

وأفادت وسائل الإعلام آنذاك كذلك بتوريد 5000 ذخيرة شديدة الانفجار تطلق إلى مسافة 18700 متر والآلاف من الذخائر النفاثة التي تطلق إلى 25500 متر.

وتسير العربة المدولبة التي ينصب عليها المدفع بسرعة 80 كلم/ساعة على الطريق المعبدة إلى مسافة 650 كلم ويستطيع محركها إنتاج قوة 345 حصانا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا