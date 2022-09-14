المظليون الإيرانيون يتسلمون عربات حربية أمريكية الصنع

تسلم لواء المظليين الـ55 الإيراني عربات Humvee رباعية الدفع أمريكية الصنع.

ووصلت تلك العربة العسكرية والمعدات الحربية الأخرى أمريكية الصنع الجمهورية الإسلامية مع الضباط الأفغان الذين هربوا من حركة طالبان الأفغانية بعد انهيار نظام كابل المدعوم من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

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وقررت قيادة لواء المظليين الإيراني استخدام تلك العربات القابلة للإنزال جوا من طائرات النقل العسكري.

وتم استخدامها لأول مرة في مناورات Eqtedar-1401 واسعة النطاق التي أجراها الجيش الإيراني في وسط البلاد، وتم آنذاك إنزال عربات Humvee من طائرات النقل Lockheed C-130 Hercules التي اشترتها إيران من الولايات المتحدة عام 1979.

يذكر أن لواء المظليين الـ55 الإيراني ينتمي إلى نخبة القوات المسلحة الإيرانية. وشارك في الحرب الإيرانية العراقية وساعد السوريين في صد العدوان الإرهابي. ولم يكن في حوزة اللواء إلى حد الآن إلا الأسلحة الخفيفة ورباعيات الدفع الخفيفة والدراجات النارية.

جدير بالذكر أن عربة Humvee تسير على الطريق المعبدة بسرعة 117 كلم/ساعة، طولها 4.57 متر، عرضها 2.16 متر. وينتج محركها 190 حصانا. وهي مزودة بعلبة السرعة الأوتوماتيكية الرباعية ومخصصة لنقل الأفراد في المناطق البعيدة عن الحد الأمامي.

وبدأ إنتاجها الصناعي على دفعات في الولايات المتحدة عام 1984. وهناك نماذج مدرعة وغير مدرعة لتلك العربة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا