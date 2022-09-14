الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من دبابات "تي-90 إم"

أرسلت إلى وحدات الجيش الروسي عشية الاحتفال بيوم رجال الدبابات في روسيا دفعة جديدة من دبابات "تي – 90 إم" (بروريف) الروسية الحديثة ومدرعة الإصلاح والإجلاء " بريم 1 إم".

أفاد بذلك المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية.

يذكر أن دبابة "تي – 90 إم" (بروريف) عبارة عن أحدث نسخة للدبابة الروسية الأساسية. وتم تزويد الدبابة بأجهزة تحميها من كافة الاتجاهات ومحرك قوي وأجهزة النقل الحركة الممتازة.

وتسير الدبابة التي تزن 40 طنا بسرعة 70 كلم/ساعة. وتُعد "تي – 90 إم" من أصغر الدبابات الأساسية المعاصرة ارتفاعا، وتم تزويدها ببرج قتالي ذي نسبة عالية من الأتمتة وجهاز التصويب للرامي وجهاز تصويب آخر بانورامي لقائد الدبابة، ما لا يسمح له بالحصول على معلومات أكثر فحسب بل وبالتحكم في أسلحة الدبابة.

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أما مدفعها فذو ماسورة ملساء عيار 125 ملم فيمكّن الدبابة من إطلاق النيران بقنابل خارقة الدروع والصواريخ على مسافة حتى 4000 متر. أما الذخائر شديدة الانفجار فيمكن أن تطلق بمسار باليستي إلى مسافة 10000 متر.

وتسلم الجيش كذلك عربة الإصلاح والإجلاء "بريم 1 إم" التي وضعت على منصة دبابة "تي – 90". ويمكن أن تسير العربة المدرعة بزاوية الميل 25 درجة وتصعد إلى مرتفع ذي زاوية الانحدار 30 درجة.

وبمقدور العربة المدرعة إجلاء المعدات الحربية بوزن حتى 52 طنا وإصلاح البنية التحتية المعطّلة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا