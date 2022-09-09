سفينة جديدة تدعم أسطول البحر الأسود الروسي

تسلّم أسطول البحر الأسود الروسي رسميا قاطرة بحرية جديدة تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي "23470".

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للأسطول"تم دعم القوات التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي بقاطرة بحرية جديدة طورت في إطار المشروع الحكومي الروسي 23470، وتم استلام هذه السفينة ورفع علم البحرية عليها خلال احتفالية جرت في سيفاستوبل"

وأضاف البيان "هذه السفينة هي ثالث قاطرة بحرية من أصل خمس قاطرات يتم تطويرها في إطار المشروع المذكور في أحواض مصنع ياروسلافل لبناء السفن".

وكانت روسيا قد بدأت بتصنيع هذه السفينة في نوفمبر 2016، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في 28 نوفمبر 2019، وفي يوليو 2021 أرسلت السفينة إلى سيفاستوبل حيث تم تجهيزها بالمعدات المطلوبة، وبدأت اختباراتها البحري في فبراير 2022".

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يبلغ طول هذه السفينة 69.7 م، وعرضها 15 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3200 طن، ويمكنها الحركة بسعرة 14 عقدة بحرية، وقطع 3000 ميل بحري في كل مهمة، والعمل لمدة 30 يوما في كل مهمة دون الحاجة للتزود بالوقود والمؤن.

وبفضل معداتها المتطورة المصنعة في روسيا، يمكن لهذه السفينة القيام بمهمات قطر وإرشاد السفن في البحار والمحيطات، فضلا عن أنها مجهزة بروافع وأجهزة خاصة تمكنها من القيام بأعمال إنقاذ وإطفاء السفن والمنصات العائمة المتضررة في البحار.

المصدر: سلاح روسيا