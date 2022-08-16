علماء: درجة الحرارة في القطب الشمالي ترتفع أسرع 4 أضعاف من بقية مناطق الأرض

ترتفع درجات الحرارة في منطقة القطب الشمالي أسرع بمقدار 4 أضعاف من المتوسط ​​العالمي.

أفادت بذلك صحيفة Aamulehti الفنلندية الجمعة 12 أغسطس نقلا عن دراسة أجراها معهد الأرصاد الجوية في فنلندا.

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ونقلت الصحيفة عن الباحث في المعهد ميكي رانتانن، قوله إن معدل الاحترار لكل عقد في الفترة ما بين 1979 و2021 في القطب الشمالي بلغ 0.75 درجة مئوية. ويُعد هذا المعدل أعلى بمقدار 4 أضعاف من المتوسط ​​العالمي، الذي يعادل حوالي 0.19 درجة مئوية".

وأضاف الباحث أن الدراسات السابقة كانت تستخف بما يحدث في منطقة القطب الشمالي من ناحية التغيرات المناخية حيث أكّدت أن معدل ارتفاع درجة الحرارة في القطب الشمالي القطب الشمالي بلغ ضعف المعدل العالمي.

واكتشف العلماء الفنلنديون أيضا أن درجة الحرارة كانت ترتفع في بعض مناطق أقصى الشمال، بوتائر أسرع. وعلى وجه الخصوص، فإن درجة حرارة الغلاف الجوي فوق بحر بارنتس ارتفعت أسرع بمقدار 7 أضعاف بسبب الانكماش القياسي للجليد البحري.

وكان الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ قدم في وقت سابق تقريرا يفيد بأن متوسط ​​درجة الحرارة على سطح الأرض من عام 2011 إلى عام 2020 كانت بـ 1.09 درجة أعلى، مقارنة بالفترة نفسها من عام 1850 إلى عام 1900.

مع ذلك فإن مساهمة النشاط الاقتصادي للإنسان في تغيير المناخ وارتفاع درجة الحرارة بلغت 1.07 درجة مئوية.

ومن أجل الحد من الاحترار العالمي تم عقد اتفاقية باريس عام 2015 التي من شأنها منع متوسط ​​درجة الحرارة العالمية السنوية على الكوكب من تجاوز مستوى ما قبل العصر الصناعي بأكثر من درجتين مئويتين بحلول عام 2100 واتخاذ تدابير رامية إلى الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي في حدود 1.5 درجة. انضمت روسيا إلى المبادرة في عام 2019.

المصدر: تاس