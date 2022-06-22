الصين.. طائرة شحن بدون طيار مطورة ذاتيا تنفذ أول رحلة لها بنجاح (صورة + فيديو)

أكملت طائرة شحن صينية بدون طيار مطورة ذاتيا "تي بي 500" أول رحلة لها بنجاح يوم السبت الماضي، حسبما أعلنت شركة صناعة الطيران الصينية.

وقالت الشركة إن طائرة الشحن نفذت أول رحلة لها لمدة 27 دقيقة وعملت بسلاسة خلال الرحلة بأكملها، حسب ما ذكرته وكالة "شينخوا" الصينية.

وأشارت إلى أن الطائرة التي طورها معهد "فيرست آيركرافت" التابع للشركة، هي أول طائرة شحن كبيرة بدون طيار في البلاد يتم إنتاجها وفقا لمتطلبات لائحة الطيران المدني الصينية.

وتعد الطائرة منصة نقل بدون طيار للأغراض العامة ذات حمولة كبيرة، بحد أقصى لمدى الطيران 1800 كم.

Le #drone cargo TP500 conçu par l'Institut 603 Xi'an du groupe AVIC a réussi aujourd'hui son vol inaugural qui a duré 27 minutes.



Il est capable de transporter 500kg de fret dans un rayon de 500km. La distance franchissable est de 1800km. pic.twitter.com/zEcLJNy5A3 — East Pendulum (@HenriKenhmann) June 18, 2022

China's homegrown TP500 unmanned transport plane made maiden flight! #innovationpic.twitter.com/EQjm5MIhvg — Zhang Meifang张美芳 (@CGMeifangZhang) June 21, 2022

المصدر: وكالة "شينخوا" الصينية