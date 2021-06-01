مهندس مصري يستغل أسطح المنازل لإنتاج محاصيل زراعية ويحلم بتعميم فكرته

مهندس مصري يقرر استغلال خبراته، التي اكتسبها من خلال الدراسة في كلية الزراعة بمصر، لزراعة سطح منزله بمحاصيل متنوعة، ويحلم بتعميم الفكرة على أسطح المنازل المصرية.

أسطح المنازل مساحات تبقى غالبا خاوية دون استغلال، ولا يخطر في بال الكثيرين فكرة تحويلها إلى مكان لإنتاج محاصيل زراعية، وخلق مصدر جديد للزينة والأكسجين الإضافيين.

هذا هو محور المشروع الذي طرأت فكرته بذهن مهندس الزراعة المصري، حسام شعبان، والذي لم يكتف بدراسته فقط، بل عمل على تطوير مبادرته الخاصة، بتحويل سطح منزله البالغة مساحته 200 متر مربع، ليكون أرضا خصبة، تصلح لزراعة 12 محصولا بإنتاجية مناسبة.

حسام يحلم بتعميم فكرته على أسطح البيوت المصرية، وتحويلها لمساحات خضراء، ما ينعكس على المظهر العام للدولة.

الفكرة يمكنها أيضا مساعدة الباحثين بتحقيق الأمن الغذائي، والراغبين بتحويل المظهر العام للبلاد، فتضع أمام أعينهم مناظر طبيعية بديعة، علاوة على إمكانية تحقيق مصدر دخل إضافي للأسرة.

في لقاء جديد من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، أكد المهندس حسام شعبان أنه يمكنه مساعدة أي شخص يريد البدء بمثل هذا المشروع، حتى تنتقل الفكرة إلى نطاق أوسع قائلا: "بعض الناس ليس لديهم المعلومات الكافية لبدء مثل هذا المشروع ومعرفة متطلباته من شبكات ري وغيرها، لذلك قمت بتكوين فريق عمل لمساعدة الراغبين بتنفيذ الفكرة، وأيضا لدينا خطط لتقديم دورات لتعليم الراغبين في تنفيذ المشروع في منازلهم الخاصة".

المصدر: RT