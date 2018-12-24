مبابي ومونديال روسيا الأفضل في فرنسا

اختير مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي "كيليان مبابي" كأفضل رياضي لعام 2018 في فرنسا.

وحصل مبابي على نسبة 56% من أصوات الفرنسيين و55% من هواة الرياضة خلال استفتاء أجرته قناة "RTL" الفرنسية.

وتفوق المهاجم الفرنسي الشاب في هذا الاستفتاء على أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد ورافائيل فاران مدافع ريال مدريد وبطل البياثلون مارتن فوركاد، والعداء كيفن ماير.

كما اختار 68% من الفرنسيين و72% من جمهور الرياضة، حدث تتويج منتخب الديوك بمونديال روسيا كأبرز الأحداث الرياضية لهذا العام.

وتألق مبابي "هداف الدوري الفرنسي" هذا العام بنيله جائزتي أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2018، والنسخة الأولى من الجائزة المقدمة من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب شاب في العالم.

ويذكر أن مبابي حل في المركز الرابع في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي نالها لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.

المصدر:rtl.fr