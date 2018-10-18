البرازيل تتوج بذهبية أولمبياد الأرجنتين 2018
Reuters
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أحرز المنتخب البرازيلي لكرة القدم داخل الصالات، الميدالية الذهبية للمسابقة وذلك ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
وجاء تتويج منتخب "راقصي السامبا" على حساب نظيره الروسي إثر فوزه عليه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية، التي جرت بينهما اليوم الخميس.
بينما ذهبت الميدالية البرونزية لمنتخب مصر، الذي تغلب بدوره على نظيره الأرجنتيني، في عقر داره بخمسة أهداف مقابل أربعة.
المصدر: "rsport.ria.ru"
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