شاهد.. الكوري المعفو من الخدمة العسكرية يحرج لاعب برشلونة وزميله!

خطف قائد منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم، هيونغ مين سون، الأضواء في مباراة بلاده الودية أمام ضيفه التشيلي (0-0)، وذلك ضمن استعداداتهما للاستحقاقات القارية.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للنجم الكوري وهو يتخلص ببراعة من انزلاق من قبل لاعب برشلونة الجديد، التشيلي أرتورو فيدال، ومن ثم مرر الكرة من بين ساقي زميله التشيلي دييغو فالديز.

يذكر أن هيونغ مين سون أعفي من الخدمة الإلزامية بعد أن قاد منتخب بلاده للتتويج بالميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية، التي أقيمت مؤخرا في إندونيسيا، على حساب نظيره الياباني، عقب فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

وينص القانون في كوريا الجنوبية على أن كل رجل سليم بدنيا يجب أن يتقدم لأداء الخدمة العسكرية لمدة 21 شهرا، ويمكن للرياضيين الحصول على إعفاء إذا فازوا بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية أو أي ميدالية في الأولمبياد.

المصدر: وكالات