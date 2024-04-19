النصر يكرم وفادة الفيحاء بثلاثية ويعزز موقعه في وصافة الدوري السعودي

قاد النجم السنغالي ساديو ماني، فريق النصر لقلب تخلفه أمام ضيفه الفيحاء بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1 يوم الجمعة ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبادر الفيحاء لافتتاح باب التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق فاشيون سكالا، لكن عبد الإله العمري أدرك التعادل للنصر في الدقيقة 72.

وفرض ماني نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين في الدقيقتين 76 و82، بعد إهداره ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وخاض النصر المباراة في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الموقوف على خلفية طرده في مواجهة الهلال الماضية في كأس السوبر السعودي.

ورفع النصر رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مع المتصدر الهلال إلى تسع نقاط.

المصدر: RT